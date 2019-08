Vinculan al VPH a cáncer uterino. Causa muerte en miles de mujeres

Díaz Ordaz, Tam.- El Virus del Papiloma Humano (VPH) es un virus de transmisión sexual asociado a casi el 100% de los casos de cáncer del cuello del útero, el cual es causa de muerte en miles de mujeres al año principalmente en los países en vía de desarrollo como México, ya que la presencia de este cáncer está fuertemente asociado a la pobreza de quienes lo padecen, por las marcadas deficiencias en atención sanitaria, en programas de prevención.

El cáncer es una enfermedad compleja que requiere la unión de varios factores para que se manifieste, y el cáncer también conocido como cáncer de cervix no es la excepción, ya que la presencia del virus es fundamental pero no el único factor que intervine.

La pobreza, el tabaquismo y otros factores (algunos hasta el momento no identificables), son factores influyentes en su presentación en la población femenina. Por la estrecha relación que tiene la infección por VPH con la aparición de este tipo de cáncer, intentaremos remarcar las grandes diferencias y su estrecha relación, que los acerca y aleja entre sí.

Orientación clave para comprender hasta donde somos responsables como individuos y como sociedad, de la aparición y diseminación de este tipo de enfermedades, que pueden tener consecuencias funestas, siendo en gran medida, un padecimiento prevenible, tratable y curable en la mayoría de los casos, dijo el director del Centro de Salud, Arturo Cámara Sada, quien también dijo que para evitar dicho padecimiento son importantes una serie de pasos, siendo la primera aplicarse la vacuna contra el VPH, la cual a decir de él es segura y eficaz.

De esa forma puede proteger a los hombres y a las mujeres contra las enfermedades causadas por el VPH (incluso el cáncer) cuando se administra a las edades recomendadas.

La recomendación es que los niños de 11 a 12 años de edad reciban dos dosis de la vacuna contra el VPH para proteger contra los cánceres causados por este virus.

Cámara Sada dijo que es muy común que las mujeres no sepan cómo detectar este padecimiento y es natural, ya que no hay una prueba para determinar si una persona tiene o no el VPH. Tampoco existe una prueba del VPH aprobada para determinar si hay VPH presente en la boca o en la garganta.

Existen pruebas del VPH que se pueden usar para detectar el cáncer de cuello uterino. Estas pruebas se recomiendan solo para la detección en mujeres de 30 años o más. No se recomiendan para la detección en hombres, adolescentes o mujeres menores de 30 años.

La mayoría de las personas con el VPH no saben que están infectadas y nunca presentan síntomas o problemas de salud por el virus.

Algunas personas descubren que tienen el VPH cuando presentan verrugas genitales. Las mujeres pueden enterarse de que tienen el VPH cuando obtienen un resultado anormal de la prueba de Papanicoláu (al hacerse una prueba de detección del cáncer de cuello uterino). Es posible que otras solo lo averigüen una vez que presentan problemas más graves por el VPH como cánceres.