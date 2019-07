Vincent Janssen llegó a Monterrey, ya es Rayado

Monterrey, NL.

El delantero holandés Vincent Janssen afirmó que está emocionado por incorporarse al equipo de Monterrey para el Torneo Apertura 2019 de la Liga MX, pero aceptó que necesita tiempo para alcanzar su mejor nivel y aportar lo que se espera de él.

"Estoy muy feliz con mi traspaso, estoy listo para demostrar todo lo que puedo hacer. Espero ayudar al equipo a conseguir títulos", dijo a su llegada a la "Sultana del Norte".

Manifestó que no dudó en aceptar esta oferta, sobre todo luego de saber bien lo que representa el equipo y todo lo que es su infraestructura.

"No fue una decisión difícil (venir a jugar con Monterrey) porque cuando conocí al club y hablé con su gente, todo fue muy positivo y fácil. Estaba muy interesado en el club, me mostraron un video con todo acerca de él y era muy bueno, creo que es un club de alto nivel y me gustó la idea desde que comenzamos las pláticas", apuntó.

Janssen aceptó que luego de no haber hecho pretemporada con el Tottenham Hotspur de la Liga Premier de Inglaterra, requerirá trabajar al máximo para alcanzar su mejor nivel.

"Voy a necesitar algo de tiempo para realizar la pretemporada, que no pude hacer con mis compañeros y estar al 100 por ciento físicamente", estableció.

Así mismo, el elemento de 25 años de edad aceptó que será "una gran experiencia" disputar el Mundial de Clubes 2019, "y estoy ansioso por ello".

"Me gusta ayudar y trabajar por el equipo con goles. Eso es lo más importante, siempre voy a representar al club, voy a dar mi máximo potencial", sentenció.