Villancicos con causa

Un elenco de 24 cantantes y 10 actores narrará cuentos navideños e interpretará clásicos temas de temporada, con el objetivo de apoyar una noble causa y acercarse al público de teatro musical.

Se trata de Deseos de Navidad, espectáculo realizado en La Teatrería, que se transmitirá este domingo a través de la plataforma Goliiive.

Este concierto surgió el año pasado para donar juguetes a una casa hogar; sin embargo, en esta ocasión y debido a la pandemia, será a beneficio de la asociación Yo Actúo.

"El año pasado lo hicimos con cantantes de teatro musical, y este año incluimos actores, quienes nos harán algunas narraciones para reflexionar alrededor de la época", adelantó la actriz Gloria Aura, quien creó el concepto.

Susana Zabaleta, Kika Edgar, Mario Sepúlveda, Paola Gómez, Valeria Vera y Esteban Provenzano son algunos de los cantantes participantes.

Mientras que Angélica Vale, Odiseo Bichir, Jorge Ortiz de Pinedo, Luis Arrieta y Alex de la Madrid son los actores que participarán con los textos.

"Verán duetos, como el de Kika Edgar con Diego Medel, y algunos tríos; el concierto durará aproximadamente hora y media".

"Contaremos con la presencia de un trío de jazz y algunos músicos invitados que se unieron a la causa con saxofón, flauta y contrabajo acústico", agregó.

"Santa Claus Llegó a la Ciudad", "Blanca Navidad", "El Niño del Tambor" y "Un Año Más" son parte de las canciones que conforman el setlist.

No faltarán los temas en inglés como "It´s Not Christmas Without You", "It´s The Most Wonderful Time of the Year" y "My Grown-Up Christmas List"; todas con arreglos especiales.

"A pesar de ser en streaming es un concierto y se verá como si estuvieran en el teatro; estoy segura que la gente va a quedar muy contenta", concluyó.

Disponible en Goliiive. Do 13, 18:00. $200, más cargos