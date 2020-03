Vigilarán policías se acaten medidas en San Pedro, N.L.

Monterrey, N.L.

Al decretar el estado de emergencia por el coronavirus, el municipio de San Pedro Garza García, reforzó las medidas de restricción de actividades con el cierre obligatorio de bares, centros nocturnos, bibliotecas, museos y discotecas; además requirió a todas las personas a permanecer en sus casas si no tienen algo urgente a qué salir, y facultó a la Secretaría de Seguridad Pública para hacer respetar dichas medidas.

Las medidas se tomaron después que el alcalde, Miguel Treviño de Hoyos, reconoció que el municipio de San Pedro, considerado el más rico del país, pese a que sólo tiene poco más de 120 mil habitantes, concentra los primeros doce casos confirmados del Covid-19, en la entidad. Se trata de personas con antecedentes de viajes al extranjero principalmente a Estados Unidos, España e Italia.

El alcalde sampetrino, Treviño de Hoyos, expuso que la declaración de emergencia en el municipio, implica suspensión de eventos públicos, el otorgamiento de nuevos permisos para la realización de eventos públicos y privados, así como los que se hayan concedido para eventos privados.

Asimismo, se suspenden o restringen los servicios públicos que representen un riesgo para la salud y no sean de urgente necesidad como los prestados por bibliotecas, centros comunitarios y museos.

Además, se ordenó el cierre inmediato de bares, cantinas, centros de espectáculos, centros recreativos, centros nocturnos, centros sociales, cervecerías, clubes sociales, discotecas, gimnasios públicos y privados, así como la suspensión de mercados públicos.

En el acuerdo, "se ordena a todas las personas a no permanecer fijos en parques y lugares públicos, solamente pueden transitar por ellos; se ordena a todas las personas a no realizar reuniones en parques y lugares públicos, y se requiere a todos los habitantes del municipio a permanecer en su casa si no tiene una causa urgente o imprescindible que lo obligue a salir de ella".

Finalmente, informó el alcalde, Miguel Treviño, la Secretaría de Seguridad Pública de San Pedro, quedó facultada para hacer cumplir estas disposiciones.