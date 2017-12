Vigilarán ´guardianes´ que no tiren basura en la calle. A partir del próximo año aplicarían duras sanciones

La Dirección de Ecología y Medio Ambiente de Reynosa, arrancó con el programa de Guardianes Ambientales, a fin de comenzar con el trabajo preventivo para que la ciudadanía refuerce la medida de no tirar basura en la vía pública, afuera de su casa o quemar, ya que posterior vendrán las sanciones.



Eliacib Leija Garza, director de la dependencia municipal, comentó que inician con 20 Guardianes pero el proyecto es ambicioso de contar con 60 jóvenes, que cursan el último semestre de la universidad, ambientalistas, ingenieros agrónomos, arquitectos, que puedan prestar su servicio social y puedan participar en este programa.

El programa inició el día de ayer con personal del Ayuntamiento, como un ejercicio de lo que va a pasar próximamente, se acudió a la zona centro, en la calle peatonal, entre los comerciantes organizados y la ciudadanía, para que tengan conocimiento de la labor que realizan y lo que no se debe hacer.

La idea es que puedan arrancar ya en forma entre enero y febrero del próximo año, ya aplicando sanciones a los ciudadanos que no cumplan, además tránsito estará participando para poner multas que irán de una hasta 11 UMAS, alrededor de 8 mil pesos, pero dependerá de la basura que tire o la evaluación que se haga.

"Es una dinámica muy interesante porque estamos apelando a la cultura, a la conciencia de las personas, todos sabemos que hacemos bien y que hacemos mal, la idea es que todos seamos receptivos y que cuidemos el medio ambiente donde vivimos y tratar de evitar el medio ambiente", dijo.

----

Acciones por las que multarían:

>Quemar basura, llantas, plásticos o similares.

>Usar combustible en forma peligrosa o negligente

>Provocar incendios o pastizales

>Tirar basura en canales o drenes

>Tener acumulación de basura frente a los hogares

>Tirar colillas de cigarro en vía pública

>Tener sucios los lotes baldíos

Es solo una advertencia, estamos repartiendo folletos y también estamos dando una especia de multa de tránsito pero es como advertencia, no se esta cobrando nada . Eliacib Leija Garza, director de Ecología y Medio Ambiente

----

ES SÓLO UNA ADVERTENCIA

El objetivo es conocer que es lo que piensa la población de esta estrategia para evitar seguir contaminando la ciudad, ya que durante muchos años residuos se han acumulado y eso genera una serie de incidente como las quema de basura, por lo que la idea es ir limpiando la ciudad.

"Es solo una advertencia, estamos repartiendo folletos y también estamos dando una especia de multa de tránsito pero es como advertencia, no se esta cobrando nada, se les esta diciendo no tiren basura en la calle, enfrente de sus vivienda que las bolsas no las tengan afuera o en un contenedor, que no la saquen hasta que llegue el camión, la estrategia es la prevención", expresó.

----

TAMBIÉN LOS CUIDARÁN

Las autoridades municipales, planean que los Guardianes Ambientales, acudan a lugares estratégicos donde las personas que estén colaborando puedan salvaguardar su función, ya que tendrán que sancionar, tomar información y fotos, ya que al detectar la tira de basura se aplicará a la multa, lo que puede generar molestias entre algunas personas.

"Vamos a estar en centros comerciales, en algunas áreas por donde viven que ellos también vayan controlando, la idea es contagiar a la ciudadanía, de que mantengamos la ciudad saludable y libre de basura", recalcó.

A los jóvenes que van a participar, se les dará capacitación, se les otorgará un chaleco, una gorra o un silbato, para que cuando detecten el problema se actué, pero también se de seguridad a los Guardianes Ambientales que estarán trabajando.

----

LAS MULTAS

Las multas que se aplicarán son de acuerdo al Bando de Policía y Buen Gobierno y de acuerdo al tipo de contaminación y que varían dependiendo desde los 226 pesos, 500 pesos, mil 500, 2 mil hasta llegar a los 8 mil.

Desde arrojar o verter en la vía pública

Arrojar en los sistemas de agua de las fuentes públicas o sitios públicos.