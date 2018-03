Vigilarán más de 4 mil marinos las playas mexicanas

CIUDAD DE MÉXICO.- Con más de 4 mil elementos, a partir de hoy y hasta el 8 de abril de este año, la Secretaría de Marina implementará en las playas del Golfo de México, mar Caribe y océano Pacifico la "Operación Salvavidas Semana Santa 2018".

"En el periodo vacacional, la Operación se implementa en 145 playas, en las que se establecerán servicios de patrulla marítima y terrestre para salvaguarda de la vida humana en la mar y el mantenimiento del orden; además serán instalados 129 puestos de socorro y rescate", informó la dependencia a través de un comunicado.

En el operativo participarán un total de 4 mil 629 elementos entre Almirantes, Capitanes, Oficiales, Clases y Marinería, apoyados con alrededor de 46 buques, 194 embarcaciones menores de rescate, 25 aeronaves y 328 vehículos terrestres distribuidos en las siete Regiones, 13 Zonas y 14 Sectores Navales, se detalló.

Algunas de las recomendaciones de la Semar para la población en general son:

No introducirse al mar después de haber ingerido alimentos o bebidas alcohólicas, o una combinación de ambas, procurar nadar cerca de donde se encuentre un elemento salvavidas, no descuidar a los niños en playa, utilizar bloqueador solar si va a permanecer expuesto al sol por tiempo prolongado, tomar agua constantemente para rehidratarse.

Además, respetar las indicaciones de los salvavidas, tener cuidado si hay lanchas o motos acuáticas en las cercanías, en caso de viajar en embarcaciones menores (lanchas), exigir chaleco salvavidas y observar que no sea sobrecargada dicha embarcación, no obstaculizar los accesos a las playas y dejar acceso libre a patrullas y ambulancias, no tirar basura en las playas.

Además de que deben observar y respetar las indicaciones emitidas por las Capitanías de Puerto respecto al comportamiento del mar en sus niveles de marea señalados con banderas de color verde, la cual indica que las condiciones para bañarse, nadar o bucear son buenas; amarillo, que significa precaución por corrientes marinas y la posibilidad de que el estado del tiempo empeore; y rojo, que indica que los bañistas no deben ingresar al mar.