Vigilancia en Playita y centros recreativos

Federico Pérez Lozano, coordinador de protección civil, informó que el personal estará visitando balnearios para hacer recomendaciones a la población y evitar accidentes en esta temporada de asueto.

"Recomendamos que no manejen en estado de ebriedad, que no manejen cansados, que no anden a alta velocidad, no queremos que sean parte de las estadísticas", dijo.

Explicó que además es importante que en los centros recreativos los padres de familia, cuiden mucho a los menores a la hora de ingresar a las albercas.

De la misma manera, el llamado es para que no se metan a canales y drenes, o en su caso el río Bravo, ya que se pueden presentar accidentes.

"Hay que estar siempre al pendiente de nuestros hijos y no descuidarlos, siempre estar atentos", recalcó.