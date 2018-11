Vigilan carreteras; protegen a viajeros. Salen en busca de conductores intoxicados

Weslaco, Tx. - El Departamento de Seguridad Pública de Texas DPS, por sus siglas en inglés les está recordando a los automovilistas que mantengan la seguridad como parte integral de sus planes de viaje de Acción de Gracias y que celebren la fiesta con responsabilidad.

Los DPS Troopers y otras agencias de aplicación de la ley de Texas estarán patrullando las 24 horas del día durante el fin de semana festivo extendido en busca de conductores ebrios, conductores de velocidad, infractores de cinturones de seguridad y otros automovilistas que se ponen en peligro a sí mismos o al público.

Durante las vacaciones de Acción de Gracias de 2017, de acuerdo a las estadísticas, DPS Troopers emitió más de 73 mil citaciones y advertencias de tránsito por una variedad de infracciones, incluidas 8 mil 449 exceso de velocidad y mil 005 citas de cinturones de seguridad y asientos de seguridad para niños.

Las patrullas del DPS también dieron como resultado 324 conducciones mientras se encontraban detenidos intoxicados, 290 arrestos de fugitivos y 235 arrestos por delitos graves durante el mismo período.

Muestre su agradecimiento este día festivo a los que trabajan en el lado de la carretera siguiendo la ley: reduzca la velocidad o muévase hacia la policía, bomberos, EMS, vehículos del Departamento de Transporte de Texas y camiones de remolque parados en el lado de la carretera con las luces de emergencia activadas .

"Mientras los texanos viajan para celebrar el Día de Acción de Gracias con familiares y amigos, el DPS les recuerda a los conductores su deber de ayudar a mantener nuestros caminos seguros, e instamos a todos a que tomen esta responsabilidad en serio", dijo el Director del DPS, Steven McCraw.

"Estamos especialmente agradecidos en este día festivo por nuestros soldados y otros agentes de la ley que estarán entregando parte de sus días festivos y el tiempo con sus familias para ayudar a patrullar las carreteras de Texas y mantenernos seguros".

-

Consejos:

>Si bebes no conduzcas. Haga planes de viaje alternativos si está consumiendo alcohol.

>Disminuya la velocidad, especialmente en condiciones climáticas adversas, áreas de construcción, tránsito intenso y áreas desconocidas.

>Elimine las distracciones mientras conduce, incluido el uso de dispositivos móviles. La ley de Texas prohíbe el uso de un dispositivo inalámbrico portátil para leer, escribir o enviar un mensaje electrónico a menos que el vehículo esté detenido.

> Abróchense a todos en el vehículo, es la ley.

>Maneje a la defensiva, ya que los viajes de vacaciones pueden presentar desafíos adicionales.

> No conduzca fatigado: permita suficiente tiempo para llegar a su destino.

>Si ve un peligro en la carretera o si observa algo sospechoso, repórtelo a la agencia policial más cercana.

>En carreteras de varios carriles, use el carril izquierdo para pasar solamente. No solo es una conducción cortés y evita el tráfico, la ley de Texas requiere que el tráfico sea más lento para mantenerse a la derecha y solo use el carril izquierdo para pasar (cuando está publicado).

>Antes de que comience su viaje, asegúrese de que su vehículo tenga el mantenimiento adecuado.