Vigila la Profecto venta de básicos

Matamoros, Tam.- La Procuraduría Federal del Consumidor continuará esta semana visitando el comercio local para verificar que no se esté abusando en los precios de productos de la canasta básica e higiene debido a la excesiva compra que se registra para ayudar a los afectados por los terremotos en el interior del país.

Hasta ayer, informa Gerardo Arias Garza, "no hemos recibido quejas en este sentido pero podrían presentarse en el transcurso de los siguientes días, por eso se ha implementado ya un operativo en donde se estará verificando que los artículos que por ahora tienen mayor demanda no tengan precios exagerados".

El funcionario explicó que desde hace 8 días, la mayor parte del comercio en la ciudad ha registrado un incremento considerable de ventas en algunos productos, como son alimentos no perecederos, agua purificada, artículos de aseo personal, arroz y aceite, entre otros.

Estos, aceptó, no están regulados en cuanto a precios por la Profeco, "pero sí tenemos la obligación de verificar que sus precios no se hayan incrementado en el comercio local, a pesar de que los proveedores siguen manteniendo los mismos, es decir, no tiene nadie por qué abusar".

De acuerdo a Arias Garza, el monitoreo se mantiene especialmente en las tiendas de las grandes cadenas nacionales y en los casos en que se amerite la intervención de esta dependencia federal, se actuará conforme a lo que marca la ley.

Lamentó que puedan presentarse este tipo de abusos por parte de los comerciantes, que pueden estar aprovechando de la buena voluntad de la gente por ayudar a los damnificados por los terremotos e hizo la invitación a presentar las quejas correspondientes ante la Profeco.