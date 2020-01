Vigila Sader puertos, fronteras y aeropuertos por coronavirus

Víctor Manuel Villalobos, titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), aseguró que se mantiene la vigilancia sanitaria en puertos, aeropuertos y fronteras para revisar insumos alimenticios provenientes de otros países, incluida China, esto por la alerta que se mantiene por el coronavirus.

De acuerdo con Villalobos, no se considera que el virus pueda ser transmitido por los alimentos, "no, definitivamente no, además, no consideramos que este sea un vehículo, los alimentos. La transmisión, la tos, ese es el tipo de formas a través de los cuales se transmite este virus".

Entrevistado al llegar a Palacio Nacional donde sostendría una reunión de trabajo de análisis técnico sobre los proyectos prioritarios para el campo, el secretario indicó que no existe ninguna restricción sanitaria; pero se mantiene la vigilancia y los protocolos establecidos, "se mantiene la vigilancia como se ha mantenido", dijo.

Sobre el trabajo de análisis que realizaron este lunes, el funcionario explicó que se revisaría el abasto de fertilizantes que se busca incrementar en el país para incidir en la productividad nacional.