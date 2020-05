Vienen el Dr. Wagner, Pagano y Cibernético

Credito Fuente Origen

Son ya más de dos meses sin lucha libre en esta ciudad y vaya que se extraña. El domingo 15 de marzo la afición asistió a la Arena Coliseo sin pensar que esa sería la última función que verían en un buen rato.

The Tiger vencía a Apolo Estrada Jr, en la batalla estelar mano a mano. Desde entonces las puertas de la Coliseo están cerradas a causa de la contingencia sanitaria (COVID-19).

Arturo Serna, promotor local de este deporte, señaló que esta situación ha sido un duro golpe tanto en lo económico como en lo social, ya que los domingos de lucha son una tradición en Reynosa y aún no saben cuando podrán regresar.

"Todos perdemos en esta situación, he tenido la fortuna de hacer bastantes amigos dentro de las funciones de lucha y me han contactado mucho por las redes sociales, la pregunta que me hacen todo el tiempo es ¿cuando tendremos nuevamente una función de lucha libre? ...desafortunadamente no les puedo dar una fecha exacta porque estamos a la espera de lo que digan las autoridades, en cuanto nos den luz verde estamos listos, pero de que se extraña se extraña mucho ya que la afición se la pasa muy bien", comentó el ex luchador profesional.

Los bolsillos de la gente se han visto afectados en esta crisis y por eso Panther Promotion prepara una sorpresa para todos su seguidores en la próxima función.

"Estoy cien por ciento seguro que en el primer evento que hagamos la gente asistirá porque está ansiosa, por eso quiero darles una noticia a todos nuestros fieles aficionados, el primer evento tengo la idea de hacer un cartel atractivo y la entrada será gratis en la sección de gradas para toda la gente que ha sido castigada económicamente, la idea es invitarlos a que vayan y se distraigan, que se olviden de todos los problemas que esto ha generado", indicó Serna.

La pandemia ocasionó que se cancelara el evento del 29 de marzo en el cual estaban confirmadas las figuras de la Triple AAA, pero el promotor ya trabaja para armar otro cartel igual o más atractivo.

"Ahora planeamos un evento diferente pero contemplando a las estrellas que ya teníamos contempladas e incluso pagadas, Dr. Wagner, Pagano, Cibernético, incluso ya tenían sus boletos de avión, ahora solo hay que coordinarnos con las fechas de ellos", afirmó.

Se dice que Reynosa es tierra beisbolera pero sin duda el deporte que más gente reúne en los últimos años es la lucha libre.

"Reynosa es una ciudad que cuenta con mucha afición luchistica, se ha demostrado desde hace mucho, desafortunadamente por diferentes casos que han pasado en nuestra ciudad pues la gente si había alejado pero en estos últimos eventos ya nos visitaban nuevamente gente del Valle de Texas, esa afición que se había ido la hemos hecho regresar", finalizó.