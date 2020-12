"Vienen años gélidos" y "predecible y miope"; así ven especialistas la carta de AMLO a Biden

La carta que envió Andrés Manuel López Obrador a Joe Biden para reconocerlo como presidente electo de Estados Unidos, resultó "predecible y miope" además de vaticinar que se vienen "cuatro años gélidos en la relación México-Estados Unidos", según la interpretación de algunos especialistas.

Un mes después de las elecciones en Estados Unidos, Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, felicitó a Joe Biden luego de que el Consejo Electoral de Estados Unidos resolviera, de manera definitiva, que era el ganador de la jornada electoral de noviembre.

Al respecto, Gabriel Guerra, presidente y director general de Guerra Castellanos y Asociados y articulista de EL UNIVERSAL, señaló en sus redes sociales que "hubiera sido mejor que no lo felicitara" y que se vienen cuatro años "gélidos" de relación México-Estados Unidos".

También, Arturo Sarukhan, Embajador de carrera del Servicio Exterior Mexicano, consultor internacional y también articulista de El Universal, calificó la carta de López Obrador como "predecible y miope".

En la carta que envió López Obrador a Joe Biden le externó una felicitación, pero también le hace un llamado a que, en su papel de presidente de Estados Unidos, respete los principios de "no intervención".

También, le reconoce su postura a favor de los migrantes "lo cual permitirá continuar con el plan de promover el desarrollo y el bienestar de las comunidades del sureste de México y de los países de Centroamérica".

Por último, el presidente de México confió en que próximamente se presente la oportunidad de hablar sobre el tema migratorio, el desarrollo de la región y otros asuntos.

"En tanto le reitero nuestra felicitación y le deseo la mejor de las suertes por el bien de su pueblo y de nuestras naciones".

In his letter of congratulations to president elect Joe Biden, president Lopez Obrador seeks to inoculate the bilateral relationship from the dynamics of a 21st Century rules-based strategic relationship between two partners and neighbours. Front and center in his letter: ... 1/3 pic.twitter.com/MLyrkxkBWn