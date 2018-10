Vienen 5,200 soldados para detener Caravana Migrante

Washington, D.C.

A una semana de las elecciones legislativas en Estados Unidos, el Pentágono anunció ayer el despliegue de 5,200 soldados en la frontera con México ante el avance de la caravana de migrantes centroamericanos que se dirige hacia Estados Unidos, tal como había reclamado el presidente Donald Trump.

De ese contingente, 800 militares ya están de camino a Texas y el resto llegarán a finales de semana.

Los militares, que irán armados, se suman a los 2,092 miembros de la Guardia Nacional, la unidad de reserva del Ejército, que fueron enviados el pasado abril por Trump cuando otra caravana de migrantes avanzaba hacia Estados Unidos.

El personal del Departamento de Seguridad Nacional y del Departamento de Defensa especificaron que la llamada "Operación Patriota Leal" incluirá helicópteros Blackhawk (con radares especiales para detectar a personas de noche), aviones de carga para transportar a personal fronterizo y alambres que podrían llegar a formar una reja de 240 kilómetros de longitud, así como agentes migratorios especializados y equipos de vigilancia remota para resguardar la frontera.

Asimismo, el Ejército de Estados Unidos ya comenzó a entregar barreras de concreto en la frontera sur, como parte de los planes de despliegue.

Horas antes del anuncio del Pentágono, Trump volvió a abrazar el discurso del miedo a la inmigración al calificar de "invasión" ese éxodo y al avisar a los migrantes que se encontrarán con militares desplegados en la frontera.

"Hay muchos miembros de pandillas y gente muy mala mezclada en la caravana que se dirige a nuestra frontera sur. Por favor, den la vuelta, no serán admitidos en Estados Unidos a no ser que sigan el proceso legal", escribió en Twitter, sin dar pruebas sobre los miembros de la comitiva. "¡Esto es una invasión de nuestro país y nuestro Ejército les está esperando!".

Las advertencias del presidente se dieron mientras el Pentágono comenzaba a ejecutar la "Operación Patriota Leal", que el Comando Norte de Estados Unidos describió como una iniciativa para ayudar a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) a fortalecer sus defensas en puertos de ingreso legal y lugares cercanos.

Helicópteros de tecnología avanzada permitirán que los agentes de protección fronteriza vayan tras los migrantes.

Alrededor de 800 efectivos ya van rumbo al sur de Texas, comentó O´Shaughnessy, y habrá 5,200 al finalizar la semana. Dijo que los elementos se enfocarán en Texas, y posteriormente en Arizona y California.

