"Yo disfruto y apoyo en lo que puedo, a veces me dan 5 pesos, en otras menos, otras nada, pero jamás me he quedado sin comer". Alfonso Berrón, vigilante profesional de automóviles.

Lo que muchos llaman "viene viene´´ o "cuidacarros´´ Alfonso Berrones lo llama vigilante profesional de automovilistas, una profesión que desde hace más de 40 años desarrolla en las calles del centro de Reynosa, específicamente en la plaza principal.

Son las 6:00 hrs cuando vestido de pantalón de algodón, playera blanca, gorra, apoyado de un bastón y una gorra de uniforme sale de su casa para llegar a las calles de Zaragoza y Morelos, una vez ahí comenzar a chiflar o a manotear, su rutina diaria al dar indicaciones "Yo comencé a trabajar aquí por diversión, me gustaba pasar el tiempo con los otros que se dedicaban a lo mismo, afortunadamente puedo decir que me he mantenido de pie, sin dañar a nadie, apoyando a evitar accidentes o problemas de seguridad".

Presumió que en todos estos años ninguno de sus clientes ha sido víctima de robos o cristalizaos, pues asegura tiene una formación que le permite estar al pendiente hasta de 10 vehículos al mismo tiempo "Yo tengo que estar siempre alerta, antes cuidaba hasta 60 carros pero aunque ya bajó el número mi obligación es la misma, yo ya sé que en cuanto la persona se baja del carro es mi responsabilidad que encuentre su pertenencia como la dejó, antes traíamos un silbato para también ayudarlos a estacionarse".

Fue tanto el auge de su profesión que se creó el Sindicato Unico de Vigilantes de Carros en Reynosa para dignificar el oficio y evitar que las personas los rechazaran "A raíz de eso, los mismos agentes de vialidad nos comenzaron a respetar e incluso les ayudábamos cuando había eventos en el centro a vigilar la zona, además las personas comenzaron a tenernos más comienza".

En la zona centro los automovilistas identifican a Alfonso por su larga barba blanca, su capacidad para socializar de inmediato y su sonrisa cuando recibe una moneda" "Yo disfruto y apoyo en lo que puedo a mis clientes, aveces me dan 5 pesos en otras menos, otras nada, pero jamás me he quedado sin comer, aunque no me case porque yo preferí estar solo y no tener familia".

Oficio en peligro de extinción...

Reynosa figura entre los primeros lugares a nivel nacional en robo de autos, cifras de la Procuraduría General de Justicia del Estado aseguran que durante el primer trimestre del 2018 se reportaron 616 robos de vehículos, aún así el oficio de quienes vigilan a los automóviles estacionados sigue pareciendo un pasatiempo y no profesión "A veces las personas se molestan y no valoran nuestro trabajo, en estos años hemos recibido muchas malas experiencias pero también buenas que nos han hecho seguir en esto, a mi me gusta estar aquí y es la única forma de vida que yo conozco".

Con nostalgia Berrones reconoce que su gremio no ha recibido nuevos afiliados desde hace varios años, aseguró que hace apenas 10 años tenía cerca de 100 compañeros y que ahora apenas llega a los 30, atribuye esto a la falta de interés juvenil "No los culpo porque ahorita ellos tienen la oportunidad de estudiar y de buscar algo mejor, yo en cambio no tuve estudios, solo llegué hasta segundo de primaria".

¿Y sus clientes?

La señora Maria Teresa acude por lo menos 2 veces por semana a un templo católico del centro de la ciudad, ella es cliente frecuente de Alfonso "Es muy buena persona él, yo calificó de cero a quienes no saben valorar a trabajadores como él, él se gana su dinero sin dañar a nadie, trabaja sano, a mi no me gustan las personas que lo agreden".