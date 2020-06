Viene revocación de mandato; no coman ansias: AMLO

Luego que cientos de inconformes pidieron ayer en varias ciudades del País su dimisión al cargo, el Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió hoy a sus adversarios que "no coman ansias".

El político tabasqueño aseguró que no es un "ambicioso vulgar", sino alguien que lucha por principios, por ideales y por transformar la vida pública del País.





"La peste, no pandemia, la peste que más ha dañado a México ha sido la corrupción y hay que desterrar la corrupción, y en eso no podemos dar ni un paso atrás, eso no lo entienden nuestros adversarios que protestan, que quieren que dimita, que me vaya del Gobierno, que no coman ansias", expresó.



"Yo mismo establecí las reglas porque soy un hombre de principios, no voy a estar en el Gobierno si el pueblo no me apoya, si el pueblo no me respalda, ya lo he dicho, como lo expresa el corrido, el día que el pueblo no me quiera me voy a poner a llorar ese día, voy a llorar, pero también me voy a retirar, yo no puedo gobernar si no tengo el apoyo de la gente".



López Obrador recordó que en 2021 habrá elecciones para renovar el Congreso de la Unión, por lo que la gente va tener oportunidad de votar y decidir si quiere que regrese el "conservadurismo", la corrupción y los privilegios.



"El pueblo es libre y yo voy a respetar siempre el mandato popular. Que sigan articulándose nuestros adversarios, conservadores, con todo respeto muy corruptos, porque no quieren perder sus privilegios, muy individualistas, con poco humanismo", expresó.



"Porque no les importa el otro, no los importa el prójimo, en fin, esa manera de pensar conservadora la respetamos, y respetamos el derecho a disentir. Vamos hacia adelante, a seguir transformando el País, a acabar con la corrupción, con los privilegios, hay resistencias porque todo el presupuesto o se lo robaban, o se destinaba a mantener privilegios".'Es timbre de orgullo que se me ataque'López Obrador acusó que antes no se cuestionaba al Presidente, aunque éste hubiera sido impuesto, por lo que para él es un "timbre de orgullo" que lo ataquen.



"Se usaba el presupuesto para que los servidores públicos se dieran la gran vida, vivían colmados de atenciones, de privilegios, peor no sólo los servidores públicos, también periodistas, pseudointelectuales, académicos, todos a la sombra del poder público, para aplaudir, para quemarle incienso al Presidente", expresó.



"Antes no se cuestionaba al Presidente, aunque fuese un presidente impuesto, ahora se me ataca muchísimo, peor es un timbre de orgullo que se me esté atacando, se me esté cuestionando, por el proceso de transformación que estamos llevando a cabo".'Tenemos que seguir adelante'Andrés Manuel López Obrador afirmó que a pesar del dolor y la tristeza que ha causado la pandemia por el Covid-19, es necesario seguir adelante en la etapa de "nueva normalidad" y continuar con la transformación del País.



"Esta pandemia nos ha llenado de dolor, nos ha cubierto de luto, de tristeza, porque han fallecido muchos mexicanos, seres humanos, mandamos a todos sus familiares nuestro más profundo pésame, es una situación de mucho dolor, conocidos perdieron la vida", dijo.



"Nosotros tenemos que seguir luchando para salvar vidas y para vivir en una sociedad mejor, por eso a pesar de los pesares tenemos que ir hacia adelante y seguir con la transformación de la vida pública de México".



Como a partir del 1 de junio reinician, entre otras, las actividades de la industria de la construcción, el Presidente recorrerá el sureste para dar banderazos de inicio de varios tramos del Tren Maya.