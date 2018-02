Viene a México

"No veo lejano el momento de sacar un álbum completo. Suelo tener momentos muy creativos y voy guardando canciones. Poco a poco saldrán”. Zedd, DJ

Ciudad de México

Zedd pondrá de manteles largos al Electric Daisy Carnival (EDC), pues estrenará en directo su nuevo sencillo “The Middle”.

El exitoso DJ y productor adelantó que para el set que prepara para la fiesta musical, alista una versión única de la nueva pieza, en la que colaboró con Maren Morris y Grey.

“He ido ya varias veces en los últimos dos años a México, y suena curioso, pero este sencillo ya estaba hecho desde hace más de ocho meses, lo teníamos de una manera, luego lo cambié, después lo mejoramos y ya quería estrenarlo.

“No podía decir nada, porque estaban sonando otros sencillos, y bueno, será una primicia porque lo estreno en vivo en México, para el País. Es un nuevo sencillo que sinceramente me dejó fascinado con cómo quedó”, comentó Zedd vía telefónica desde su casa en Los Ángeles.

Creador de los éxitos “Stay”, con Alessia Cara, y “Get Low”, con Liam Payne, el ruso nacionalizado alemán detalló que para su visita a la Ciudad de México, ya que el festival es el 24 y 25, llegará con tres días de anticipación y se tomará un tiempo para turistear.

“Usualmente no hay espacio para eso. Siempre es llegar, dormir, tocar y luego viajar a otro lugar. En esta ocasión, por suerte, tendré unos días y aceptaré todo tipo de sugerencias para visitar, así que propongan.

ENCANTADO CON EL PAÍS

“México es fantástico, me encanta su comida, su vibra y, sobre todo, la pasión de su gente. Ya conozco un poco, mínimo, y ahora quiero ir a lugares que deben ser obligados”, señaló el músico de 28 años.

En esta reunión musical estarán figuras del ambiente electrónico y dance como Bruno Martini, Above and Beyond, Tiësto, Lemarroy, Deorro, Headhunterz, Bijou, Jay Silva, Parker y Born Dirty, entre otros.

Hijo de un guitarrista y de una pianista, el ganador del Grammy reconoció que sus padres están orgullosos del éxito que ha obtenido en América, aunque sabe que su música aún no penetra por completo en el mercado europeo.

“Ellos celebran lo bien que me ha ido, pero no soy tan conocido en Alemania como en Estados Unidos, o en países de este lado del Océano (Atlántico).

“Si vas al pueblo donde crecí (Kaiserslautern), la gente me conoce porque soy de ahí, pero no por mi música y aspiro a ir creciendo en ese aspecto”.

Zedd dijo que entre sus metas profesionales se encuentra experimentar como actor y hacer música para películas, para lo cual, ya está encaminándose.

“Me gustaría experimentar y no quedarme en mi zona de confort dentro de la música. Quiero actuar y para eso ya estoy viendo qué posibilidades de desarrollo podría tener.

“Algo que me ilusiona mucho es crear música para películas, alejarme de lo electrónico y experimentar con diversos instrumentos, piano, guitarra, dirigirme a otro camino y para eso ya he tenido contacto con diversos productores. Ojalá pueda conseguirlo”, afirmó.