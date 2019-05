Viene lo peor: hasta 45 grados

Aunque ya se han presentado temperaturas extremas de calor intenso en este mes de mayo, será en los meses de junio y julio cuando se presente lo peor, ya que el termómetro marcará hasta los 45 grados centígrados y con sensación térmica mayor.

Autoridades de Protección Civil y Bomberos de Reynosa recomiendan a las familias cuidar principalmente a los adultos mayores o menores, así como evitar actividad física en horas pico, preferible que sea por la tarde o muy temprano.

"En el mes de junio y julio tendremos las más altas temperaturas de la temporada, que será de alrededor de 45 centígrados, poquito más de sensación", dijo Jerónimo Ambriz, director de administración de emergencias de protección civil.

Ante el escenario de intenso calor, el llamado es que los ciudadanos no salgan si no es necesario, proteger con ropa cómoda, que no sea muy gruesa y mantenerse hidratados.

Argumentó el funcionario que para los que trabajan a la intemperie, es importante que usen gorra, ropa de manga larga

"Si se exponen a los rayos del sol pueden tener una descompensación, pedimos que tomen mucho agua o suero", expresó el funcionario de la dependencia.

En estas últimas semanas comenzó el calor que marcó hasta los 43 grados centígrados de sensación térmica, pero todavía falta que el termómetro suba aun más.

Infernal

>Durante mayo se registraron hasta 43 grados centígrados de sensación térmica.

>Pero en verano llegara el termómetro a los 45 grados con una sensación térmica será mayor.