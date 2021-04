Viene incremento al precio de tortilla

Algunos compañeros a nivel nacional han estado adecuando sus precios porque ya es insoportable, no pueden estar pagando esos costos tan grandes y no aplicárselos al consumidor”. José Enrique Yáñez Reyes, presidente de la Federación de Industriales de la Masa y la Tortilla en Tamaulipas

El 15 del presente mes se registró un nuevo incremento al precio de la tonelada de harina de maíz, lo que habrá de repercutir en el kilogramo de tortilla al consumidor final, dio a conocer el presidente de la Federación de Industriales de la Masa y la Tortilla en Tamaulipas, José Enrique Yáñez Reyes.

“El incremento ya se aplicó tanto en el precio de la tonelada del maíz como del precio de la harina; ya se está reflejando, el día 15 de abril fue cuando aumentó 300 pesos la tonelada de harina y la tonelada de maíz está a razón de ocho mil pesos, o sea, va en aumento el maíz cada día”, dijo.

El año pasado en esta localidad el precio del kilo de tortilla rondaba entre los 16 y 18 pesos cuando actualmente fluye entre los 18 y 20 pesos, lo cual equivale a un incremento del 12.5 por ciento.

Yáñez Reyes adelantó que las grandes empresas harineras ya adelantaron que después de las elecciones del seis de junio se aplicará otro incremento en razón de 700 pesos al valor de la tonelada de la harina de maíz.

“Ahorita en algunas partes de la República está a 21 pesos ya, pero tiende a llegar hasta 24 o a lo mejor más porque viene otro aumento… es otro golpe más fuerte”, emplazó al Gobierno de la República para que garantice el abasto del maíz en el país para frenar la volatilidad del producto.

El dirigente estatal de los Industriales de la Masa y la Tortilla dijo que desafortunadamente, el Gobierno de la República no puede impedir que los industriales eleven el precio del producto ya que este se maneja por el libre mercado; enfatizó que los tortilleros establecen sus precios en base a los costos de operación y utilidades para continuar en operación.

En caso de que no se normalice el precio de la tonelada de maíz y de harina de maíz, un incremento en el precio de la tortilla será inminente en los próximos meses o semanas, “algunos compañeros a nivel nacional han estado adecuando sus precios porque ya es insoportable, no pueden estar pagando esos costos tan grandes y no aplicárselos al consumidor, tiene que mantener el equilibrio entre los costos de operación y la venta”.