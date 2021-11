Viene cuarta ola Covid; Alertan sobre contagios del coronavirus

Es tanta la relajación que esta teniendo la comunidad, que por ejemplo, en los laboratorios en donde se realizan las pruebas del Covid, disminuyó de manera considerable la presencia de los ciudadanos". Abel Morón Guzmán, empresario laboratorista

Destacó que la comunidad en esta temporada invernal que está por iniciar de una manera más intensa, se confiará que será una simple gripe, lo que "es de alto riesgo, por eso hay que estar muy al pendiente de cualquier cuadro de salud que se llegue a presentar para que sean atendidos de manera inmediata medicamente", dijo.

Manifestó que la población debe de hacer conciencia de lo que pudiera venir con esta cuarta ola. En estos momentos los contagios están elevados en Europa y otros continentes, haciendo de nueva cuenta estragos en la vida cotidiana de los seres humanos.

"No porque a unas personas no les ha dado, no quiere decir que no les va a pasar, que es lo que está ocurriendo en Europa, claro ejemplo es Rusia en donde por día se dan contagios elevados y esto se pudiera estar presentando de nueva cuenta este aumento en el número de contagios de Covid", dijo.

"Es tanta la relajación que esta teniendo la comunidad, que por ejemplo, en los laboratorios en donde se realizan las pruebas del Covid, disminuyó de manera considerable la presencia de los ciudadanos, lo que hace ver que la población se esta confiando, lo cual posteriormente pudiera verse reflejando de nueva cuenta en un incremento en las personas infectadas por este virus", indicó.

Morón Guzmán recordó que hay muchas personas que han visto como amigos, hermanos, padres de familia o familiares en general han muerto a consecuencia de esta enfermedad, algunos dicen, si ya no les toco, ya no les va a dar, se confían y eso esta mal, ya que es ahí en donde puede darse el repunte de contagios.

Exhorto a los matamorenses a que no bajen la guardia, que sigan realizándose las pruebas de Covid, seguir con las medidas sanitarias y no confiarse, ya que viene una cuarta ola de contagios y es cuando se pudiera volver a colapsar el servicio médico en esta ciudad.