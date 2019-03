Viene a Texas

Edinburg, Tx.

A partir del próximo viernes 29 de marzo inicia la venta oficial de boletos para el esperado concierto de Jennifer López, "Its My Party tour 2019", a realizarse en junio 22 del presente año en la Bert Ogden Arena de la ciudad de Edinburg.

Ayer por la mañana, Marc Solís, CEO de Bert Ogden Arena, dio a conocer los detalles de la venta de boletos para el concierto de Jennifer López, destacando que se espera una gran demanda de los mismos, por lo que también anunciaron una preventa especial que tendrá lugar el jueves 28 de marzo, con un código de preventa, el cual podrá obtenerse enviando JLO en un mensaje de texto al número 45384.

GRANDES SORPRESAS

Solís dijo sentirse muy satisfecho de que la ciudad de Edinburg sea una de las sedes para la realización del espectáculo de la artista, con el cual celebra su cumpleaños número 50, y está seguro que JLO le tiene preparadas grandes sorpresas a su seguidores.

Adicionalmente Solís destacó que este año se esperan grandes artistas de talla internacional como Chayanne, Luís Miguel, quien ya se presentó en la inauguración de la Arena, Maluma y Maná, refrendando así su compromiso por traer los mejores espectáculos al sur de Texas.

A CELEBRAR SUS 50 AÑOS

La gira se realizará en junio y julio por Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico.

It's My Party: The Live Celebration es la primera gira de López en seis años.

Esta tanda de 24 conciertos tendrá un carácter festivo muy especial para la cantante, ya que el 24 de julio, fecha en la que estará en plena carretera durante la gira, cumplirá cincuenta años.

It's My Party: The Live Celebration comenzará sel próximo 7 de junio con un recital en Phoenix, Estados Unidos y a lo largo de ese mes, Lopez recorrerá otras ciudades del sur del país como Los Ángeles, Las Vegas, y varias ciudades de Texas, entre ellas Edinburg, Dallas y Houston.

ANUNCIO OFICIAL. Marc Solís confirma a Jennifer López con "Its My Party tour 2019", el 22 junio en Bert Ogden Arena.

También va a Canadá

El segundo mes de It's My Party: The Live Celebration incluye fechas en ciudades canadienses como Toronto o Montreal antes de regresar a Estados Unidos para cerrar la gira el 26 de julio en Miami.