Viene a Reynosa con monólogo

El Instituto Reynosense para la Cultura y las Artes dirigido por el licenciado José Luis Hernández Garza invita a todo el público de Reynosa a asistir el próximo miércoles 27 de marzo, al auditorio del IRCA en la Colonia Longoria para presenciar el monólogo inspirado en una conferencia que el poeta Pablo Neruda dictó en Chile en el año de 1973 y la puesta en escena se titula "Me llamo Pablo", interpretada por el primer actor Carlos Bracho.

Con estas presentaciones el IRCA busca promover la actividad artística y cultural por medio de la disciplina del teatro y llevarlo todas las familias reynonsene de manera gratuita.

"Me llamo Pablo" estelarizada por Carlos Bracho, que con 80 años de edad, no detiene su andar en la televisión y principalmente en el teatro, en donde se ha encargado de poner en escena la vida y obra de personajes clásicos que no sólo enganchan al público más cercano a la cultura, también permiten una cercanía con las nuevas generaciones, pues de antemano sabe que Pablo Neruda con su poesía llenó de amor a muchas generaciones, pero busca llegar a los jóvenes para manifestarles que la literatura y la poesía siguen siendo vitales.

El monólogo dirigido también por Carlos Bracho, lleva al actor a recordar los pasajes y anécdotas más importantes del escritor chileno, Pablo Neruda, ganador del Premio Nobel de Literatura de 1971.

Así que no te lo puedes perder el 27 de marzo a las 19:00 horas en Auditorio del IRCA.