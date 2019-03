Viene a México

Ciudad de México.

El actor Elijah Wood, protagonista de la película "El Señor de los Anillos", es uno de los invitados estelares de la Conque, la convención de cómics más grande de México, que se llevará a cabo del 3 al 5 de mayo en Querétaro.



El actor que da vida a "Frodo Bolsón", el querido Hobbit de la trilogía basada en la novela de J. R. R. Tolkien, llegará a Querétaro para convivir con sus fans y revelar algunos secretos de la "Tierra Media" y el anillo de "Morgoth".

UN HONOR

Para Conque, el evento de Cómics y Entretenimiento de México es un honor recibir a Elijah Wood, uno de los actores más talentosos de la industria cinematográfica mundial, y ha sabido reinventarse tras su descomunal éxito mundial como el valeroso Hobbit, portador del anillo único", señaló la Conque en un comunicado.

"La Comunidad del Anillo", "Las Dos Torres" y "El Retorno del Rey" rompieron todos los récords de taquilla incluidos 11 premios Oscar; mientras que la actuación de Wood, como el valiente "Frodo Bolsón", fue una de las más aclamadas por la crítica.

Elijah Wood tiene más de 26 años de carrera; comenzó a los ocho años en el video de Paula Abdul "Forever your girl" y junto a Michael J. Fox en "Volver al futuro: Parte II".

Después de su éxito en "El Señor de los Anillos" ha participado en proyectos que van desde un hooligan, le da voz a un personaje en "Happy Feet: El pingüino", participó en "El último cazador de brujas", así como en la cinta "Sin City" de Frank Miller, como el perturbado psicópata "Kevin".

Además, continuó con sus actuaciones en series de televisión como "America´s Dirk Gently´s Holistic Detective Agency", basada en los libros de Douglas Adams de 1987; la comedia de FX Wilfred, la miniserie animada nominada al Emmy de Cartoon Network "Más allá del jardín" y "Tron: Uprising", la serie animada de ciencia ficción de Disney XD.

LO MÁS RECIENTE

Recientemente, participó en la película "I Don't Feel at Home in This World Anymore" junto a Melanie Lynskey; la película se estrenó en el Festival de Cine de Sundance 2017 con críticas muy favorables.