¡Viejos los cerros!

A sus 54 años de edad, Asterisco sigue haciendo de las suyas arriba del cuadrilátero. El ídolo reynosense sigue rifándose el físico para complacer a la afición. Voló entre las cuerdas con un tope suicida que dejó a todos con la boca abierta. No le importó haber estado 7 meses inactivo por el tema de la pandemia. El "viejo" se moría de ganas por luchar nuevamente ante el público.

"La lucha es mi vida, imagínate cómo me sentía encerrado, ahorita has de cuenta que uno vuelve a respirar... muy contento y sobre todo darles las gracias al público que a pesar de todo el tiempo que estuvimos ausentes, que no había lucha libre, ellos están aquí apoyándonos bastante, ojalá Dios quiera que esto vaya mejorando pronto, un abrazo fuerte para toda mi gente", expresó el gladiador técnico después de lograr la victoria.

El tema de la edad nunca ha sido una preocupación para Don Enrique Silva, pero sabe que el retiro está cada vez más cerca y por eso disfruta cada minuto que pasa sobre el encordado.

"Primeramente Dios que nos sigan tomando en cuenta aunque igual y ya no muy seguido porque hay que darles la oportunidad a los nuevos valores, yo ya hice lo mío en mis tiempos, ahora me toca apoyar a los jóvenes", explicó.

Una trayectoria de 38 años respalda a esta figura de la lucha libre local. El profesionalismo siempre será su principal carta de presentación y por eso se disculpó con los fanáticos pues siente que el pasado domingo luchó por debajo de su nivel.

"Al cien no andamos, de hecho ni entrenamientos hubo con esto de la pandemia, le pido una disculpa a todo mi público por no haber estado al cien en esta función pero primeramente Dios nos vamos a poner a tono", afirmó.