VIDEO: Presidente de Costa Rica se come una avispa en vivo

El presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, tuvo un desagradable incidente mientras daba declaraciones a los medios locales durante una gira en la zona sur del país centroamericano.

Un video muestra el momento en el que una avispa se dirige hacia la boca del mandatario y éste, en un impulso, simplemente se lo traga.

Solís trató de seguir dando su mensaje, pero no pudo evitar hacer una pausa. “Me la comí, me comí la avispa", dijo entre risas mientras todos los presentes también soltaron carcajadas y se escuchaba a algunos decir que no había problema pues el insecto tenía “proteína”.

“Esto nos e ve todos los días, Lo mandan a CNN y va a estar bien. Proteína pura”, bromeó Solís.

El video fue publicado por el medio local PZ Actual en redes sociales y se volvió viral.