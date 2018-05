VIDEO: Zlatan Ibrahimovic se ganó su primera expulsión en la MLS

Montreal, Canadá.

Aunque su equipo consiguió la victoria a domicilio 1-0 ante el Impact de Montreal, uno de los peores equipos que hay actualmente en la Conferencia Este, lo tuvo que lograr sin la aportación de Ibrahimovic, quien esta vez no sólo no aportó nada a su equipo sino que al minuto 42 los dejaba en inferioridad al recibir tarjeta roja por agresión.



El espectáculo dado por Ibrahimovic en el terreno del Stade Saputo de Montreal, ante una asistencia de 20 mil 81 espectadores que presenciaron el partido fue simplemente bochornoso.



El defensa del Impact, Michael Petrasso, caminó de espalda cuando intentaba el marcaje de Ibrahimovic y piso sin intención y de una manera ligera lo que hizo que el internacional sueco reaccionase de manera violenta y lo golpeara con la mano en la cara al defensa del equipo de Montreal.



Después de la acción y a cámara lenta ambos jugadores se tiraron al suelo, Ibrahimovic para retorcerse de dolor en el suelo, sin que tuviese nada, y Petrasso, lo mismo, porque el golpe que recibió fue un manotazo.



Mientras el árbitro del encuentro, que no se había enterado de la acción, Ismail Elfath, acudió al VAR y comprobó la acción violenta de Ibrahimovic al que le mostró la tarjeta roja directa y a Petrasso, para compensar, la amarilla.



Esta fue la decimotercera expulsión de Ibrahimovic como profesional y la primera en la MLS. Abandonó el campo haciendo como que cojeaba, acompañado por un integrante del cuerpo médico del Galaxy, mientras que los aficionados lo despedían con desaprobación.