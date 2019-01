VIDEO: Xiaomi muestra su increíble smartphone flexible

Con un par de dobleces en los extremos de la pantalla, el dispositivo flexible de Xiaomi, presentado a través de un video en la red social Weibo, deja de ser una tableta y se transforma en un smartphone en cuestión de segundos para facilitar su transporte y manejo.

En el anuncio, el CEO y cofundador de la compañía, Lin Bin, se aprecia interactuando con el prototipo, que aún está en desarrollo.



De acuerdo con la empresa, para que el dispositivo funcionará se tuvieron que superar varios obstáculos, desde la generación de la tecnología para doblar las pantallas, hasta la adaptación de una interfaz MIUI que se ajuste al display automáticamente.



"Consideramos hacer una producción en masa en el futuro. Además, queremos darle a este prototipo un nombre, ¿cuál sería bueno? Pienso en Xiaomi Dual Flex y Xiaomi Mix Flex", consideró Lin Bin.

Check out this special video from #Xiaomi President and Co-founder Bin Lin, showing off a very special phone prototype... ??



What does everyone think we should name this phone? ??#InnovationForEveryone pic.twitter.com/1lFj3nM7tD