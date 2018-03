VIDEO: Tiroteo en secundaria de EU deja 2 heridos; muere el atacante

Washington.

Un estudiante herido, otro en condición crítica y el atacante muerto, fue el saldo de un tiroteo en la escuela preparatoria Great Mills en el condado de St. Mary, estado de Maryland, aledaño a Washington.

El alguacil del condado, Timothy Cameron, precisó que el ataque, perpetrado por uno de los estudiantes del plantel de mil 600 alumnos, tuvo lugar al inicio de la jornada escolar por motivos desconocidos.

El atacante, cuya identidad fue mantenida en reserva como parte de la investigación, disparó contra sus compañeros y después fue confrontado por el policía de guardia en la escuela.

Luego de intercambiar disparos, el atacante resultó herido y llevado a un hospital local, donde fue declado muerto poco después, mientras que el guardia del colegio no resultó herido, explicó Cameron en conferencia de prensa.

La escuela, que fue cerrada de manera temporal, se localiza al sur de la capital estadunidense, y la policía pidió a los padres mantenerse alejados de las instalaciones. Los alumnos fueron transportados a un centro tecnológico cercano para ser recogidos por sus familiares.

El tiroteo se produce poco más de un mes de la masacre de 17 estudiantes y maestros en una escuela preparatoria de Parkland, Florida. Los sobrevivientes de tiroteos escolares tienen planeado hacer una movilización en la capital estadunidense el sábado próximo.

Video shows police officers responding to shooting at Great Mills High School in Maryland. “The event is contained,” according to the school district. https://t.co/p6ZPCw44RZ pic.twitter.com/m9TMfrSjyi