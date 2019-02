VIDEO: Tiroteo en un local de Dunkin Donuts deja dos fallecidos en EE.UU.

Houston, Texas.

Un tiroteo que ha tenido lugar este viernes en un local de Dunkin Donuts situado en el oeste de Houston (Texas, Estados Unidos) ha dejado dos muertos, según informa la Policía local.

Varios agentes habrían declarado a la cadena ABC13 News que un hombre entró en el recinto local, efectuó varios disparos y mató a su novia.

Las autoridades han confirmado que esa pareja tenía un historial de violencia doméstica.

#BREAKING: Two dead following shooting inside a Dunkin Donuts in Houston, Texas. https://t.co/75XBOaMUH8