Video: Thalía sufre fuerte golpe cuando se encontraba en el gym

Cuando no está dando conciertos o entrevistas la cantante Thalía se encuentra haciendo ejercicio, y es que algo que le gusta a la intérprete de No me enseñaste, es mantener un cuerpo espectacular para poder lucirlo en su cuenta de Instagram.





"Ahorita me estoy poniendo árnica y una cosa que se llama traumel para que se drene" Thalía

Es por eso que la también actriz se encontraba trabajando en el gym cuando de pronto se dio un fuerte golpe con una máquina en una de sus piernas, lo que le ocasionó un moretón; la misma Thalía compartió a través de redes sociales el desagradable momento donde se le puede ver aplicándose una pomada en el golpe.









De inmediato sus seguidores mandaron muestras de apoyo para la mexicana.