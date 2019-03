[VIDEO] Se olvida Trump de Melania al recibir al primer ministro checo y su esposa

El presidente de EE.UU., Donald Trump, dejó plantada este jueves a su esposa Melania, cuando esta se disponía a posar para la foto oficial durante el recibimiento del primer ministro checo, Andrej Babis, y de su esposa, Monika Babisová, en la Casa Blanca, según se aprecia en un video publicado en Twitter.

La grabación recoge el momento en que los invitados bajan del vehículo y saludan a los anfitriones. Acto seguido, la primera dama estadounidense se adelanta unos pasos para la foto oficial junto con Babisová, pero Trump y Babis ya se dirigen hacia el interior del edificio, lo que sorprende a ambas mujeres, que se encogen de hombros y siguen entre risas a sus maridos. El gesto del mandatario estadounidense no pasó desapercibido por los internautas, ganándose la crítica de muchos de ellos.

President Donald Trump and First Lady Melania welcomed Prime Minister Andrej Babis and Mrs. Monika Babisova of the Czech Republic for their first official visit to the White House pic.twitter.com/Gq6RL8n47t