VIDEO: Roban medio millón de pesos de la casa de Poncho de Nigris

CIUDAD DE MÉXICO.

Alfonso "Poncho" de Nigris y Marcela Mistral fueron víctimas de la inseguridad luego que ladrones entraran a su casa al sur de Monterrey durante el fin de semana.

El antiguo integrante de "Big Brother" indicó en "Ventaneando" que les robaron la caja fuerte que tenían en el hogar y que solo eran cosas materiales.

Por su lado Marcela Mistral recordó cómo se percató del incidente. "El viernes llego a la casa y veo la puerta que no tiene llave y se me hizo muy raro porque soy muy cuidadosa con esos temas. Le marco a mi marido y le digo, '¿Oye veniste?', Me dijo 'No' e inmediatamente en ese momento me subí a la segunda planta para ver lo que había pasado", dijo Marcela.

Aseguraron que no fue un robo directamente en su contra sino el inmueble fue blanco del hurto porque en ese momento la casa estaba sola y además esa misma noche asaltaron a otros dos vecinos del fraccionamiento.

De Nigris también ha compartido a través de Twitter los videos de cuando los ladrones entraron a su hogar para que sus seguidores estuvieran enterados.

Hace unos días también tuiteó: "¡Amantes de lo ajeno! Pronto les cae la malaria en vida. Recapaciten y dejen de chingar al prójimo, porque la van a pasar mal muy pronto".





Estos son los ladrones que se metieron a mi casa, tengan cuidado ! Hay muchos que lo andan haciendo y no son de aquí. Ayúdame a compartir ???? RT pic.twitter.com/i4zO3jyqJU — Poncho De Nigris (@_PonchoDeNigris) 13 de noviembre de 2018

Aquí está otro video con audio, no sabemos de donde son pero tienen un acento sudamericano o Centroaméricano no sé qué opinen ustedes. Compartan para que los agarren a los ratas ! RT pic.twitter.com/WqHfznEFLq — Poncho De Nigris (@_PonchoDeNigris) 13 de noviembre de 2018