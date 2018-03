VIDEO: Putin muestra sus ´habilidades´ con el balón

En el vídeo puede verse primero a una sucesión de leyendas del futbol dando pataditas al balón o golpes de cabeza, dominadas y otros entrenamientos mientras un conteo muestra los días que faltan para el arranque de la gran cita deportiva.

"Algunos ya cuentan los días para que empiece el mayor espectáculo del planeta", señala el vídeo promocional, en el que participan grandes astros del futbol como Maradona, Ronaldo, Carles Puyol, Diego Forlán o Carlos Valderrama, entre muchos otros.



Después aparece Putin en un salón del Kremlin, donde lanza unos pases con el balón a Infantino, que se los devuelve.



El líder ruso, que es conocido por no ser un gran aficionado del fútbol, también hace un pase de cabeza en esta grabación para recordar que solo faltan 100 días para el partido inicial del Mundial el 14 de junio en el estadio Luzhniki de Moscú.

Putin shows off his football skills as he marks 100 days until the Russia World Cup https://t.co/PX3qRoWPg6 pic.twitter.com/xQTBzL7vne