VIDEO: Peña Nieto acepta el impacto negativo del tema de la Casa Blanca

Cd. de México.

El Mandatario aclaró que si su Gobierno había ofrecido disculpas, fue porque se lastimó la credibilidad y no porque se hubiera actuado de manera equivocada.



"El tema de la Casa Blanca es uno de los que sin duda marca a esta administración, sobre todo por la forma en que escaló en distintos ámbitos. Y si bien se trató de un asunto estrictamente legal, como además quedó debidamente acreditado por la información pública y exhibida sin tener ni siquiera necesidad de ello, lo que también es cierto es que impactó negativamente en la credibilidad del Gobierno, en la credibilidad de la institución presidencial, de mi administración", dijo.



Peña Nieto explicó que la manera en que su Gobierno manejó "la explicación del asunto", no fue correcta. Afirmó que no debió haber permitido que su esposa se involucrara porque la responsabilidad, sostuvo, era suya.



"El cuestionamiento era sobre el Presidente, sobre lo cual, además, ofrecí una disculpa pública, no tanto porque se hubiese actuado equivocadamente, sino por cuanto afectó la credibilidad de la institución presidencial, por cuanto afectó la credibilidad del Gobierno".



Peña aseguró que su Gobierno había sido absolutamente respetuoso de la forma de pensar de cada mexicano y de la libertad de prensa y expresión.



"Lo que no se puede dejar de reconocer es que hemos sido un Gobierno democrático, plural y respetuoso de la libertad de expresión", resaltó.