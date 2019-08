VIDEO: Pánico en Nueva York por falso tiroteo

Cd. de México.

Cientos de personas corrieron despavoridas la noche del martes en Times Square, en Nueva York, luego de confundir el estruendo de una motocicleta con un tiroteo, según informes de la cadena CBS.

El Departamento de Policía de Nueva York, que dijo que recibió muchas llamadas al número de emergencias 911, envió un mensaje en la red social Twitter para tranquilizar a la ciudadanía.



"No hay un #AtacanteActivo en #TimesSquare. El estruendo es de motos que estaban pasando y sonó como disparos", informó la Policía.



"Por favor que no cunda el pánico. ¡La zona de Times Square es muy segura!"



El incidente se da después de las masacres ocurridas en El Paso, Texas, y Dayton, Ohio, en menos de 24 horas durante el fin de semana.



Un video muestra a una muchedumbre saliendo disparada del área, mientras algunos se cubren detrás de unos vehículos.



"Unas personas que gritaban trataron de ingresar al teatro a la fuerza para protegerse. El público comenzó a gritar y los actores salieron del escenario (en la calle). Este es el mundo en que vivimos. Este no puede ser nuestro mundo", compartió un testigo que llevaba a cabo una función de teatro en el lugar.



El Departamento de Bomberos de Nueva York dijo que nueve personas resultaron heridas, de las cuales seis fueron llevadas a hospitales. La mayoría de las heridas eran leves.