VIDEO: Pakistán prueba misil balístico de corto alcance

Islamabad.

"Pakistán realizó con éxito el lanzamiento de entrenamiento nocturno del misil balístico tierra-tierra Ghaznavi, capaz de entregar múltiples tipos de ojivas nucleares hasta 290 kilómetros", informó en su cuenta de Twitter el portavoz de las Fuerzas Armadas paquistaní, Asif Ghafoor, citó el canal de televisión GEO News.

El tanto, el presidente Arif Alvi y el primer ministro Imran Khan expresaron su agradecimiento al equipo y felicitaron a la nación por la hazaña, destacó el mayor general Ghafoor.

A principios de mayo, Pakistán realizó un exitoso lanzamiento del misil balístico de tierra-tierra Shaheen-II.

El lanzamiento del misil Ghaznavi se produce en un momento en que Pakistán está inmerso en una escalada de tensión con la India por la disputada Cachemira.

El diario Hindustan Times consideró el lanzamiento del misil como un esfuerzo doble de Pakistán para internacionalizar el problema de Cachemira y para elevar el espectro de la guerra nuclear entre los dos países.

El 17 de agosto, el vocero de las Fuerzas Armadas de Pakistán afirmó que la disputada región de Cachemira representa "un foco de tensión nuclear" y urgió a la comunidad a buscar vías para resolver la situación.

Por su parte, el ministro de Defensa indio, Rajnath Singh, afirmó que su país podría dejar atrás su política de "no ser el primero"' en utilizar armas nucleares.

La región de Cachemira es reclamada en su totalidad tanto por la India como por Pakistán, y en la actualidad permanece dividida entre estos dos países.

