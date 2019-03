VIDEO: Explosión en planta química de China deja 6 muertos y 30 heridos

Beijing.

Seis personas murieron hoy y unas 30 resultaron heridas por una explosión en un parque industrial químico en la ciudad de Yancheng, en la provincia de Jiangsu, en el este de China.

Autoridades locales, citadas por la agencia de noticias Xinhua, indicaron que el estallido se produjo después de un incendio en una fábrica de pesticidas y que los trabajadores habían quedado atrapados entre los escombros de los edificios colapsados por la onda expansiva.

Un temblor de 2.2 grados de magnitud se sintió al momento de la explosión, cerca de las 14:50 horas locales (06:50 GMT), de acuerdo con la administración del terremoto.

El Ministerio de Manejo de Emergencias informó que un equipo de expertos y unos 86 camiones de bomberos llegaron al lugar y que unas 30 personas fueron rescatadas con heridas, varias de gravedad.

Algunos testigos indicaron que tras la explosión muchos trabajadores salieron corriendo de la fábrica, cubiertos de sangre, mientras se elevaba una densa capa de humo.

Imágenes transmitidas por medios locales mostraron una enorme explosión y la planta química envuelta en llamas, así como humo que se elevaba.

Hasta el momento se desconocen las causas del accidente, sin embargo ya fue abierta una investigación, indicaron las autoridades de Jiangsu.

Las medidas de seguridad han sido muy cuestionadas últimamente en China debido a varios accidentes industriales similares, como el ocurrido en noviembre pasado por la fuga de gas en una planta de producción de PVC en el norte, que causó 24 muertos y 21 heridos. Al parecer la empresa ocultó información.

En julio pasado se registró una explosión en una planta química en la provincia de Sichuan, en el suroeste, causando 19 muertos y 12 heridos, y en este caso la compañía realizaba una construcción ilegal que no pasó los controles de seguridad.

Mientras en 2015, grandes explosiones químicas en una instalación de almacenamiento de contenedores en la ciudad portuaria de Tianjin, causaron unos 165 muertos.

