VIDEO: Exhiben a policía ebrio en Ecovía de Monterrey

Monterrey, México.

En un video difundido, pasajeros de la unidad lo acusan de haber sacado su armamento y haber agredido a un hombre y a un guardia, mientras él se encontraba en cuclillas.



En la publicación en Facebook se detalló que el incidente fue en la Estación Asarco.



"Este pendejo que se supone que es policía y está para servir, completamente ebrio, saca su macana y empieza a agredir a los que nos encontrábamos esperando el Ecovía.



"Principalmente a un pobre señor que no tenía nada qué ver, sólo porque lo vio primero... y todavía se avienta al Ecovía haciendo que se nos haga tarde a todos para llegar a nuestras casas", publicó Uri Cruz en varios grupos de la red social, acompañado de unas fotos y el video.



Según la publicación, el oficial sostuvo un altercado con un pasajero y además con un guardia de seguridad.



En aparente estado de ebriedad subió a la unidad luego de la agresión, la cual no reanudó la marcha hasta que fue sacado por los guardias.



"Todos llevamos prisa, compa, todo tenemos que agarrar el metro y el camión. ¿A poco vamos a llegar todos tarde por tu culpa? Agrediste a una persona aquí, sacas un armamento que no lo debes de sacar", señala un pasajero al oficial.



En el video se escucha que el policía responde a las acusaciones.



"Yo no le hice nada, grábame, grábame. Yo no la estoy regando, la verdad. El vato me pegó, güey, yo no le pegué a nadie, güero", fueron algunas de las frases con las que el uniformado se defendía cuando se encontraba en cuclillas.



Finalmente, luego de varios minutos, uno de los pasajeros lo sostiene y ayuda a que salga de la unidad.