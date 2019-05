VIDEO: Emite antimadurista mensaje desde México

Cd. de México.

El diputado opositor venezolano Franco Manuel Casella emitió este miércoles un mensaje desde la Embajada de México en Venezuela, donde se encuentra resguardado.



Casella pidió asilo al Gobierno mexicano porque el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela le retiró ayer la inmunidad parlamentaria a él y otros tres diputados opositores.



De acuerdo con fuentes cercanas al legislador, la Cancillería mexicana le otorgó un status de resguardo y protección, por lo que el diputado va a permanecer en la sede de la representación mexicana en Venezuela por tiempo indefinido.

Además de a Casella, ayer el Tribunal venezolano acusó a los legisladores Miguel Pizarro, Carlos Paparoni y Winston Flores de traición a la patria, conspiración, instigación a la insurrección, rebelión civil, concierto para delinquir, usurpación de funciones, instigación pública a la desobediencia de las leyes y el odio.



"Estoy bajo la protección y resguardo del Gobierno de México", informó en el video publicado en redes.



"El Gobierno de México tomó una decisión histórica que reafirma que por encima de las diferencias ideológicas está algo superior que son los derechos humanos y que es la institucionalidad de la inmunidad parlamentaria", añadió.



El presidente de la Subcomisión de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Asamblea Nacional de Venezuela aseveró que el Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador mantiene una postura neutral y proactiva, con la que busca conseguir una solución a crisis venezolana.



Afirmó que está comprometido con la ruta que ha marcado el Presidente interino Juan Guaidó: "Cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres".



"Mantengamos firmes en la virtud y el honor de cara al viento con ganas de lograr una Venezuela prospera y libre", manifestó Casella.



En entrevista con REFORMA, el representante de Juan Guaidó en México, Reinaldo Díaz, señaló que ésta ha sido la arremetida más reciente por parte del Gobierno de Nicolás Maduro al poder legislativo venezolano.



"Que haya habido un recibimiento en la Embajada de México es una señal de que ya no hay forma de ocultar la arbitrariedad, la ilegalidad y todo esto que está pasando en nuestro país, tanto así que México dentro de su visión de imparcialidad y no intervención, no ha podido hacer de otra que proteger un diputado de la Oposición que se le está cometiendo una completa ilegalidad", explicó el ex Alcalde de El Hatillo, Caracas.