VIDEO: El baile viral de un anciano al ritmo de los artistas callejeros de Madrid

Una artista se encontraba interpretando ‘My Baby Just Cares For Me' de Nina Simone en plena Gran Vía de Madrid cuando un hombre se unió a la actuación. Se trataba de Mariano, anciano al que es habitual ver por las calles de la ciudad danzando al son de cantantes a pie de calle. El vídeo, compartido en redes por el novelista Carlos Hugo Asperilla, no tardó en viralizarse en Twitter y Facebook, lo que derivó a que varios usuarios reconocieran a Mariano y compartieran otros vídeos suyos bailando en el metro a ritmo de Metallica o durante las actuaciones del Orgullo LGTBI.