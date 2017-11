VIDEO: Demuelen el Georgia Dome de Atlanta con implosión planificada

Esta mañana se necesitaron más de 2 mil kilos de explosivos para derribar el Georgia Dome en Atlanta. Las personas se asomaron desde sus ventanas para ver la caída de una de las construcciones más emblemáticas de la ciudad en los últimos años.



El domo abrió en 1992 y en menos de 15 segundos ya estaba demolido. Fue remplazado por el Mercedes-Benz Stadium, que se encuentra a un costado, cuya construcción costó alrededor de mil 600 millones de dólares.



El nuevo estadio es la casa de los Falcons de Atlanta de la NFL, así como del Atlanta United de la MLS.



Muchas calles y locales fueron cerrados por la mañana para no afectar a la población con el derrumbe.



La Selección Mexicana disputó varios juegos oficiales y amistosos en el extinto recinto; el último fue ante Uruguay en mayo del año pasado, con victoria por 1-0 para el Tri.

JUST IN: Georgia Dome in Atlanta has been demolished following a controlled implosion. pic.twitter.com/wVBIxLrHKl