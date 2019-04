VIDEO: ¡Con todo y polis! Asaltan a cliente bancario

Cd. de México.

Un hombre, que pidió acompañamiento a la Policía para retirar efectivo de un banco y regresar a su casa, fue asaltado segundos después de ser dejado por la patrulla.

En un video que circula en redes sociales, se observa al cuentahabiente descender de una patrulla con un portafolio con el efectivo.



Cuando apenas había dado un par de pasos hacia la entrada de una casa, es abordado por tres sujetos, uno con un casco puesto y dos con gorra que ya lo esperaban.



El del casco le arrebata el dinero y los tres escapan corriendo, mientras el cuentahabiente cae al piso y es amenazado con un arma por uno de ellos.



La patrulla de la Policía, se va momentos antes del atraco.



El video fue captado por la cámara particular de una vivienda y, hasta el momento, se desconoce la fecha del robo y el lugar.



La Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Procuraduría capitalina no han proporcionado información sobre el ilícito.



En 2013, la entonces Secretaría de Seguridad Pública presentó el programa de acompañamiento a cuentahabientes con el objetivo de reducir los asaltos.



Solicitar el servicio no tiene costo y basta con que el usuario llame a la Unidad de Contacto del Secretario (UCS), al número 5208 9898, y en minutos llega una patrulla para escoltarlo hasta el banco seleccionado y regresarlo a salvo.



De acuerdo con datos de la corporación, en días hábiles, se requirieron hasta cuatro custodias policiales al día, principalmente en Cuauhtémoc, Venustiano Carranza, Gustavo A. Madero e Iztapalapa.



Sin embargo, esta no es la primera vez que un cuentahabiente es asaltado aún con custodia policial.



En diciembre de 2017 un cliente de un banco fue despojado de 380 mil pesos en efectivo, en la Colonia Acueducto de Guadalupe, en Gustavo A. Madero, pese al acompañamiento de uniformados.