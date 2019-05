VIDEO: Besa pastor a feligresa "para sacar los demonios de su cuerpo"

Los feligreses que asistían a una misa en una iglesia en Zimbabue grabaron un extraño episodio de exorcismo, cuando un pastor besó en los labios a una joven feligresa "para sacar los demonios de su cuerpo".

En la grabación se puede apreciar que el pastor acaba de besar por primera vez a una joven con vestido rosa, después de lo cual pregunta la chica, que gesticula en su estómago. Entonces, el hombre se acerca otra vez y la besa durante un prolongado espacio de tiempo, balanceándose ambos en presencia de otros miembros de la congregación.

El extraño ritual sorprendió a los usuarios de las redes sociales que expresaron su indignación ante los métodos del pastor.

"¿También sería capaz de besar a un feligrés en caso de exorcismo?", preguntó uno de los internautas. "No se debe permitir que esto ocurra. El Pastor debe ir a la cárcel", comentó otro usuario.

"Los pastores de hoy, supongo que el mundo está llegando a su fin", lamenta otra persona.

Today's pastors ??????, I guess the world is coming to an end