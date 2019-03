VIDEO: Angélica Rivera prepara regreso a televisión

Cd. de México.

Angélica Rivera reveló que ya prepara su regreso a las telenovelas, según dijo en una entrevista para el programa Suelta la Sopa.



"Ya pronto, ya pronto, ya voy a regresar", dijo la ex Primera Dama.



Rivera no reveló si ya se encuentra en negociaciones o si tiene contemplado algún proyecto.



"La Gaviota", quien está de visita en Miami, tampoco ofreció detalles sobre su separación del ex Presidente Enrique Peña Nieto.