VIDEO: Amandititita denuncia discriminación

Cd. de México.

Amandititita denunció que fue discriminada por el dueño de un restaurante al que ingresó para comer.



La cantante cuestionó al hombre si fue retirada del lugar por la forma en que iba vestida, y que fue agredida por el dueño.



"Me sacó horrible. Me dijo: '¡sácate, no puedes estar aquí vendiendo!' Y es porque traigo un mandil. Esto está aquí, en el centro de Coyoacán. Qué interesante la discriminación", compartió a través de su cuenta de Instagram.



Amandititita expresó que sabe que muchas más mujeres sufren estas situaciones cada día, por lo que buscó apoyo de la Policía.



"Dicen los polis que este señor siempre trata así a todos, y es porque nadie lo denuncia", escribió la intérprete.



"Tengo que ir a la Alcaldía de Coyoacán a poner una demanda, y sí la voy a poner. Me decían los oficiales que ese señor trata así a mucha gente, que los jala y los avienta pero nadie procede", relató a través de un video.



La intérprete mencionó que al llegar a presentar la denuncia, se le informó que podía recibir asesoría por parte de Derechos Humanos.