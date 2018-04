VIDEO: Activa 'Chucky' las alarmas

Lejos de causar alegría, el gol 17 de Hirving Lozano en la Eredivisie despertó preocupación, pues el mexicano se lesionó en la acción y tuvo que abandonar el encuentro que el PSV empató 3-3 con el ADO Den Haag.

Corría el minuto 11 cuando, desde la izquierda, Gastón Pereiro elevó un balón que el "Chucky" ganó por aire a centímetros de la línea de gol; pero, al momento de caer, su brazo derecho se atoró con la red y el jugador se golpeó fuertemente en el costado.



Lozano no pudo siquiera festejar su gol, pues se quedó en el piso para recibir asistencia de inmediato y, aunque jugó algunos minutos más, terminó abandonando la cancha, al 19', para ir directamente al vestidor doliéndose aparentemente del hombro.



Por si fuera poco, la lesión del ex jugador de Pachuca sirvió para que sus contrincantes reaccionaran, y apenas al 16' Bjorn Johnsen, también aspirante al título de goleo, consiguió justamente su tanto 16 de la campaña y empató el partido.



Más adelante, Nicolas Isimat-Mirin jaló en el área a Johnsen, por lo que el silbante decretó una pena máxima que Abdenasser El Khayati convirtió en anotación para poner el 2-1.



Aunque la salida de "Chucky", quien actuaba como centro delantero ante la ausencia de Luuk De Jong, restó fuerza al ataque del PSV, Pereiro acercó a los granjeros en el marcador con un cabezazo, al 58'.



Para empeorar la situación del mexicano y su equipo, Johnsen se encontró con el balón frente a la portería tras una desafortunada serie de rebotes para así marcar el 3-2 y empatar los 17 tantos de Lozano.



Al 85', el uruguayo Pereiro se confirmó como la figura del PSV al rescatar el punto con un potente zurdazo desde el límite del área, que entró pegado al poste sin que el arquero pudiera hacer algo para evitarlo.



El flamante campeón llegó así a 82 unidades, mientras que Lozano se mantiene una anotación por debajo del líder goleador, Alireza Jahanbakhsh del AZ Alkmaar, quien no mojó en esta jornada; el ADO llegó a 43 unidades y pelea aún por llegar al Playoff para clasificar a la Europa League.