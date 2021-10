"¡Vida sí, aborto no!", grupos provida protestan en las calles de CDMX

CIUDAD DE MÉXICO.– Al grito de "¡vida sí, aborto no!", miles de manifestantes marcharon hoy en la Ciudad de México, para protestar contra la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que declaró inconstitucional la penalización del aborto .

También participaron sacerdotes, religiosas y religiosos, así como algunos obispos, entre éstos estuvo el secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), Alfonso Miranda Guardiola; el obispo de Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel; y el titular de la Dimensión Episcopal de Vida, Jesús Herrera Quiñones.

De acuerdo con las animadoras que estaban en el templete instalado en el Ángel, fueron alrededor de cien mil los manifestantes que se congregaron en la Ciudad de México. Aparte –aseguraron—hubo también manifestaciones simultáneas en 70 ciudades del país.

Durante la marcha en la Ciudad de México, los distintos contingentes portaban estandartes con la imagen guadalupana, rezaban el rosario, entonaban cánticos religiosos y coreaban: "¡Vida sí, aborto no!", "¡Se ve, se siente, la vida está presente!" "¡México valiente, defiende al inocente!".

Igualmente, ondeaban pancartas contra la resolución de la SCJN: "La Corte no nos impondrá la muerte", "Todos juntos contra el fallo de la SCJN", "No queremos la legalización del crimen contra el no nacido"...

Al término de la marcha, durante el evento realizado en el monumento al Ángel, algunos activistas tomaron la palabra para dar su postura a favor de la vida, entre ellos estuvo Marcial Padilla González, encargado de coordinar la marcha por parte de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM).

Ahí mismo en el escenario se le realizó un ultrasonido a una menor embarazada --quien dijo llamarse Ana y tener 15 años de edad-- para que la multitud congregada conociera a su bebé varón.

"Este es el baby shower más concurrido del mundo", decían las animadores que estaban el estrado, mientras se le colocaba gel al vientre de Ana.

La llamada "Marcha por la mujer y por la vida", realizada el día de hoy en distintas ciudades del país, es solo la primera manifestación contra la resolución de la SCJN, adelantaron los organizadores, entre los que está la propia CEM y el Frente Nacional por la Familia (FNF), que aglutina a alrededor de 800 organizaciones pro-vida en todo el país.