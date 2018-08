Vida, éxitos y privilegiada voz

Detroit, E.U.

A principios de 1967, cuando ya era una veterana en la industria de la música pero tenía solo algunos éxitos menores para demostrarlo, Aretha Franklin grabó "Respect" y finalmente saltó al estrellato.

La canción fue lanzada como un sencillo y fue el tema principal de su exitoso álbum "I Never Loved a Man the Way I Love You", su primero con Atlantic Records. El productor Jerry Wexler la alentó a abrazar sus raíces de soul y góspel y juntos encontraron el sonido que dio a luz "Respect".

LA CAMBIA

La canción había tenido un éxito moderado en la voz de Otis Redding, quien la escribió y grabó primero. Franklin le cambió el sexo, deletreo R-E-S-P-E-C-T en le letra, y agregó la línea "sock it to me" que repiten las coristas. El resultado fue una pieza que definió su carrera y le mereció a Franklin dos Grammy, se convirtió en un himno para las mujeres y rápidamente ingresó al panteón del cancionero estadounidense.

La carrera de Franklin volvió a recibir un impulso improbable en 1980 de John Belushi y Dan Aykroyd cuando apareció y cantó su clásico "Think" en su película "The Blues Brothers".

MARCA PRECEDENTE

Franklin se convirtió en la primera mujer incorporada al Salón de la Fama del Rock and Roll en 1987. Fue honrada el mismo año que Marvin Gaye, Bo Diddley, B.B. King y el productor esencial de Franklin, Wexler. La ceremonia, sin embargo, fue un asunto de hombres: Franklin no se presentó y Keith Richards pronunció el discurso de su incorporación. El hermano de Franklin, Cecil, un ministro, aceptó el honor en su nombre e hizo un bailecito de victoria improvisado con Richards.

ENTRE PRESIDENTES

George W. Bush le dio a Franklin la Medalla Presidencial de la Libertad en una ceremonia en la Casa Blanca en el 2005. El máximo honor civil de la nación honra a quienes han hecho contribuciones especialmente meritorias a la seguridad o el interés nacional de Estados Unidos, la paz mundial, la cultura u otros esfuerzos públicos o privados.

Franklin cantó el himno "My Country, 'Tis of Thee" en la primera investidura del presidente Barack Obama. La celebración de la elección del primer mandatario negro de la nación fue quizás el pináculo en la larga tradición de Franklin de cantar en grandes momentos ceremoniales de EU. Cantó en la toma de posesión de Jimmy Carter, en las festividades en torno a la investidura de Bill Clinton, y en los funerales del reverendo Martin Luther King Jr. y Rosa Parks.

REACCIONES

Reacciones a la muerte de la Reina del Soul Aretha Franklin:

"Aretha ayudó a definir la experiencia estadounidense. En su voz, pudimos sentir nuestra historia, completa y cada matiz —nuestro poder y nuestro dolor, nuestra oscuridad y nuestra luz, nuestra búsqueda de redención y nuestro respeto conseguido con esfuerzo. Descanse en paz eterna la Reina del Soul" — Barack Obama, vía Twitter.

___"La Reina del Soul, Aretha Franklin, está muerta. Era una gran mujer, con un gran regalo de Dios, su voz. ¡Será extrañada! — Presidente Donald Trump, vía Twitter.

___"Es difícil concebir un mundo sin ella. No solo fue una cantante excepcionalmente brillante, sino que su compromiso con los derechos civiles tuvo un impacto indeleble en el mundo" — Barbra Streisand, vía Twitter.

___ "Aretha fue una inspiración eterna para mí y tantas otras, la reina máxima, gracias por el regalo de tu voz, tu música y tu alma inquebrantable" — Christina Aguilera, vía Twitter.

___"Su voz; su presencia; su estilo.

Nadie lo hizo mejor.

Verdaderamente la Reina del Soul.

¡Te extrañaré!" — Lionel Richie, en un comunicado.

___"Saludo a la Reina. La vocalista más grande que haya conocido" — John Legend, vía Twitter.

___"La pérdida de Aretha Franklin es un golpe para todo el que le gusta la música real: la música del corazón, del alma y de la iglesia. Su voz era única, su manera de tocar el piano infravalorada — era una de mis pianistas favoritas" — Elton John, vía Instagram.

___"Estoy sentada en oración por el maravilloso espíritu dorado de Aretha Franklin" — Diana Ross, vía Twitter.

___"Desde el momento en que Dinah Washington me dijo que Aretha era la 'próxima' cuando tenía 12 años hasta el día de hoy, Aretha Franklin se convirtió en la vara con la cual toda cantante ha sido y será medida. Y lo hizo con el profesionalismo, clase, gracia y humildad propias solo de una reina" — Quincy Jones, en un comunicado.

___"Uno de los momentos más memorables de mi carrera fue cantar con #ArethaFranklin en los Premios Tony. Fue una experiencia extracorporal para mí. Una de las mejores cantantes de todos los tiempos. Todos te extrañaremos" — Hugh Jackman, vía Twitter.

___"Por más de 50 años, removió nuestras almas. Era elegante, agraciada, y totalmente intransigente en su arte. La primera escuela de música de Aretha fue la iglesia y sus actuaciones fueron propulsadas por lo que aprendió ahí. Siempre estaré agradecido por su bondad y su apoyo, incluyendo sus actuaciones en mis dos celebraciones de investidura" — Bill Clinton, en un comunicado.

___"Lo suficientemente afortunado como para haber visto a Aretha en vivo exactamente una vez, y fue todo. Gracias por la música, te estaremos escuchando por siempre" — Lin-Manuel Miranda, vía Twitter.

___"Tomemos todos un momento para dar gracias por la hermosa vida de Aretha Franklin, la Reina de nuestras almas, que nos inspiró a todos por muchos, muchos años. Será extrañada pero el recuerdo de su grandeza como músico y como buen ser humano vivirá con nosotros por siempre" — Paul McCartney, vía Twitter.