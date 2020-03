Victoria para la libertad de expresión

McAllen, Tx.- Un periódico del Valle del Sur de Texas y la corporación a la que pertenece recibió un fallo a favor de la Corte para que se le restituyan los gastos realizados en su defensa, ante una demanda improcedente por difamación que fue hecha en su contra por parte de un abogado de la zona.

Un juez otorgó a The Monitor y a su corporación matriz AIM Media Texas, la cantidad de 150 mil dólares por honorarios legales en lo que incurrió mientras se defendía de una demanda de difamación improcedente.

El juez Luis M. Singleterry, del 92 ° Tribunal de Distrito del estado, falló contra el ex abogado Mark A. Cantú, luego de que en mayo de 2015, demandó a The Monitor, Valley Morning Star, un ex editor y periodista por difamación, luego de que informaron sobre una decisión de la Corte Suprema de Texas que encontró que el ex abogado coludió con un miembro del jurado para obtener un acuerdo de 3 millones durante un juicio por lesiones en 2014.

"El fallo presentado por el juez Singleterry es, con suerte, el último capítulo en la defensa de los derechos de prensa libre de The Monitor y Valley Morning Star, en un caso de enorme importancia pública", dijo el abogado de AIM Media Texas, John Bussian. "Los periodistas de The Monitor y del Valley Morning Star, así como el tribunal de apelaciones, coinciden al destacar que simplemente se informa lo que los tribunales tienen que decir sobre la conducta del Sr. Cantú y el público tiene derecho a saber sobre eso".

El fallo se hizo bajo las disposiciones de una ley estatal que protege los derechos de la Primera Enmienda al desalentar demandas frívolas, llamadas Demandas Estratégicas contra la Participación Pública.

Singleterry emitió el mismo fallo contra Cantú en octubre de 2017, pero éste apeló la decisión ante la 13a Corte de Apelaciones, que desestimó su demanda en su totalidad y devolvió el caso a Singleterry. Las partes discutieron su caso nuevamente en la corte de Singleterry en agosto de 2019, y seis meses después, el juez emitió el fallo final.

Singleterry también incluyó honorarios legales futuros en caso de que Cantú decida apelar su fallo y tendrá que pagar a AIM Media Texas 25 mil dólares por una apelación ante la Corte de Apelaciones o 10 mil si presenta una petición de revisión ante la Corte Suprema de Texas. Si la Corte Suprema solicita resúmenes, tendrá que pagar 25 mil adicionales, y si la corte decide escuchar los argumentos, tendrá que pagar otros 10 mil más.