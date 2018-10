Victoria Beckham dejó a las Spice Girls por Elton John

La música nunca fue el sueño de Victoria Beckham y no tiene miedo a admitirlo. La diseñadora y artista se ha abierto a la revista Vogue Australia para contar la verdadera razón por la que dejó al grupo femenino Spice Girls años atrás, "El otro día estuve con Elton [John] y le dije: 'Tú eres la razón por la que paré a las Spice Girls", cuenta la británica de 44 años.

De acuerdo a sus declaraciones, la diseñadora, cuyo nombre de soltera es Victoria Caroline Adams, se aproximó a uno de los conciertos del compositor británico en Las Vegas hace más de una década, y tras ver la pasión y la entrega con la que se desenvolvía en el escenario, no pudo evitar sentir que eso no era lo suyo. "Recuerdo estar sentada muy cerca del escenario y verlo cantar esas canciones que había cantado una y otra vez, año tras año, y su pasión y su disfrute eran increíbles, incluso después de todo ese tiempo", relata la cantante. "Y algunas noches después, yo estaba en el escenario del Madison Square Garden con las Spice Girls y pensé: 'Es casi un desperdicio el que me hayan dado esta oportunidad", continua.

"Aprecio el tiempo que he tenido con las chicas, pero no tengo lo que Elton tiene después de todos estos años. No había nada allí, aparte de que mis hijos estén en la audiencia y que vieran a mamá cantando con las Spice Girls", revela la madre de cuatro hijos: Brooklyn de 19 años, Romeo de 16, Cruz de 13 y Harper de 7. Pero esto no quiere decir que Posh Spice se arrepintiese de su tiempo con el grupo, sino que ella tenía otras ambiciones. "Yo siempre quise hacer moda, así que tuve suerte de que la música nunca fue mi principal pasión.

Para las otras chicas [de las Spice Girls] si lo fue. Todos los días alguien me dice: '¿Van de gira? Tú eres el que lo está deteniendo'. Para mí, siempre había algo más que quisiese hacer. Un plan B, una fase dos. Incluso cuando estaba en el grupo, de gira, siempre me interesaron más los trajes, la iluminación y el diseño del escenario. Nunca fue solo subir al escenario y bailar".

Pero a pesar de que el quinteto femenino lleva años fuera de los escenarios, las Spice Girls siguen muy presentes en su vida, sobre todo porque su hija Harper no para de ver Spice World, la película que grabó el grupo en 1997. "Cuando filmé eso, me hicieron usar un pequeño vestido militar en lugar del pantalón de combate que todas las demás llevaban puesto y en ese momento estaba muy molesta porque mi peso mientras estuve en las Spice Girls subía y bajaba, y de verdad no quería usar un vestido de camuflaje ajustado. Pero ahora Harper lo mira y lo encuentra muy gracioso: 'Mamá, ¿por qué llevas ese mini vestido?'. Uno tiene otra apreciación por esa película cuando la ves años después", concluye.

Pero si bien los vestidos ajustados eran parte de su uniforme en el grupo, la intérprete de Wannabe confiesa que probablemente su forma de vestir se debía a su propia inseguridad, algo que afirma haber cambiado con los años. "Ahora se trata menos de querer ser vista. No se trata tanto de mí, sino de lo que estoy creando para otras mujeres. [Antes] cuando salía, decía: 'Tengo que controlar lo que como en el almuerzo, porque tengo un vestido ajustado y necesito una barriga plana'. Quiero decir, ¿a quién le puede importar eso ahora? Estoy demasiado ocupada. Soy mayor y esas cosas no me importan ".

Este año Victoria Beckham cumple diez años con su marca de ropa, una empresa a la que no duda llamarlo su "quinto hijo". "En la industria había una manera de hacer las cosas", recuerda Beckham sobre sus inicios. "Sabía que había reglas que cumplir, pero quería ser emprendedora y encontrar diferentes maneras de hacer las cosas. Yo era una estrella del pop que se convertía en diseñadora de moda y no quería hacer las cosas de la misma manera que los demás. Y probablemente porque era un poco ingenua, no tenía miedo de asumir esos desafíos a mi manera".