Víctor Garcés demandó a ´Billy´ Álvarez para protegerlo

El vicepresidente del Cruz Azul aseguró que demandó al presidente porque de esa manera puede rendirle cuentas a él y no a un grupo disidente, el cual califica de agresivo.

"Lo estoy cubriendo de un posible ataque de las personas que han sido bastante agresivas. Lo estoy protegiendo de una contrademanda, para que tenga que rendirme cuentas a mí y no a otras personas", dijo Garcés en Futbol Picante.

El directivo explicó que no busca el puesto de Álvarez, quien tendrá que dar cuentas de sus 24 años frente a la Cooperativa Cruz Azul en dicha demanda.

"Categóricamente les digo que no quiero el puesto de Guillermo Álvarez, yo quiero que siga Billy y voy a hacer lo que tenga qué hacer, para defender su posición", declaró.

Sobre el equipo, Garcés indicó que no considera los 20 años sin título de liga como un fracaso, aunque sí deben ganarla ya.

"Para nosotros no ganar un título no es un fracaso, porque no es nuestro único objetivo", estableció.

"Si no conseguimos la novena, tenemos que hacer una reflexión que los que estamos fallando somos nosotros".

"HISTORIA DE CRUZ AZUL RESPALDA SU GRANDEZA"

Aunque el vicepresidente de Cruz Azul, Víctor Garcés, aseguró que el equipo dejó de ser uno de los "grandes" del futbol mexicano, el defensa Julio César Domínguez indicó que la historia respalda a la Máquina.

"Cruz Azul está entre los grandes, siempre está con la historia que tiene y títulos, la grandeza siempre va a estar", dijo este martes el jugador en rueda de prensa en las instalaciones de La Noria.

Tras las declaraciones de Garcés en un programa de televisión, el "Cata" Domínguez reconoció que el equipo ha quedado a deber en los últimos años, pero reiteró que la grandeza siempre la tendrá.

"Sí creo (que el equipo) dejó de hacer un poco que la gente vaya al estadio, fueron tres años sin Liguilla, como aficionado y jugador pierde, pero la grandeza siempre va a estar por todo lo que ha hecho el equipo".

Por otra parte, de lo que había mencionado el mismo directivo respecto a modificar el contrato de los jugadores, Julio César no quiso entrar en polémicas y dijo que las decisiones directivas tendrán que darlas a conocer quienes mandan en la institución.